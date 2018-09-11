Во вторник, 11 сентября, бензин марки А-92 в среднем стоит 30,25 грн/л. Литр А-95 продают по 31,24 грн, А-95 + - 32,55 грн, ДТ - 28,99 грн. В среднем все виды топлива подорожали на 20-40 коп.

Сеть БРСМ-нафта продает А-92 бензин по цене 28,39 грн/л. А-95 - 28,99 грн/л. Литр А-95+ стоит 30,39 грн, дизтоплива - 26,99 грн.

На АЗС "Народна" бензин марки А-92 стоит 28 грн. А-95 продают по 29 грн/л, А-95+ - 29,5 грн/л. Дизтопливо стоит 27,5 грн/л, передает vseazs.com.

На автозаправках ANP и "Авиас" А-92 продают по 28,95 грн/л, А-95 - по 29,95 грн/л, А-95 + - по 30,45 грн/л. Литр ДТ предлагают по 28 грн.

На АЗС КЛО бензин марки А-92 стоит 30,19 грн/л. А-95 продают по 30,69 грн/л, А-95 + - по 32,14 грн/л, ДТ - 28,89 грн/л.

На автозаправках АМІС бензины марки А-92 и А-95 предлагают по 30,69 и 31,69 грн/л соответственно. А-95 + стоит 32,69 грн/л, дизтопливо - 29,69 грн/л.

В сети Shell бензин марки А-92 можно приобрести по 31,89 грн/л, А-95 - по 33,39 грн/л. А-95 + стоит 35,59 грн/л.

На АЗС WOG бензин марки А-92 и А-95 стоит 32,45 и 33,45 грн/л. Литр А-95+ продают по 34,45 грн.

Самый дорогой бензин марки А-95 предлагают сети Socar и OKKO - по 33,49 грн/л. А-95+ стоит там 34,49 грн/л.

Напомним, что в Украине выросла инфляция.