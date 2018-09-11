У Дніпрі згоріла будівля складу [ Редактировать ]
У Дніпрі напередодні сталася масштабна пожежа. Близько четвертої ранку зайнялося підприємство, де зберігалися дерев'яні піддони. Спершу загорілася деревина, потім полум'я перекинулося на будівлю.
Із вогнем боролися 24 рятувальники за допомогою шести одиниць техніки. За дві години пожежу ліквідували.
Усе, що було на території складу, згоріло вщент. Що спричинило займання - з'ясовують правоохоронці.
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