У Дніпрі згоріли два люксових автомобілі

Цієї ночі у Дніпрі згоріли два дорогих автомобілі. У центрі міста в дворі спалахнули - Tesla і Lexus. Машини були припарковані близько одна до одної. Вогонь швидко знищив обидві, відновленню вони не підлягають. Полум'я було настільки потужним, що перекинулось і на сусідню будівлю. Зайнялася стіна