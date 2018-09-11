США покарають Асада у разі застосування хімічної зброї [ Редактировать ]
Сполучені Штати, Велика Британія і Франція домовилися завдати "значно сильнішого удару" по силах Асада, якщо той утретє застосує хімічну зброю.
Про це заявив радник президента США Джон Болтон після консультацій з англійцями та французами.
Раніше в Держдепі зазначали: у відомстві є докази того, що режим Асада за підтримки росіян готується застосувати хімічну зброю, аби взяти під контроль провінцію Ідліб - останній великий оплот повстанців.
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