Військова прокуратура готує клопотання до суду про обрання злочинниці запобіжного заходу

У Дніпрі на хабарі спіймали депутатку облради. Від місцевого жителя чиновниця вимагала 12 тисяч доларів. За цю суму обіцяла вирішити питання із виділення йому землі.

Першу частину суми народна обраниця отримала ще навесні. А тепер, під час передавання другої частини - 6 тисяч доларів - здирницю затримали.

Зараз військова прокуратура готує клопотання до суду про обрання злочинниці запобіжного заходу.