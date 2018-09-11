Наступний наш матеріал з прикарпатського Калуша. Туди з перевіркою навідалися наша знімальна група. Кілька тижнів тому ми вже розповідали про ситуацію в місті.

Будинки там будь-якої миті можуть піти під землю, адже під ними покинуті соляні шахти. Тоді міська влада пообіцяла обмежити рух вантажівок, які провокують вібрацію і так нестійкого ґрунту. Чи виконали чиновники свої обіцянки - дивіться далі.

Все тріскається і хата туди сунеться. Ми тут ремонт робили може років три. Всьо вже знов потріскано. Бачите це, це.

Володимира Миколаївна показує свій будинок. Каже - не встигає робити ремонти. Тріщини - всюди. Будівля стрімко просідає і вже почала хилитися. А в підвалі з'явилася вода.

"Відколи побудована дорога почали підходити сюди вода. До того тут тієї води тут не було. І о так в мене ціле літо стоять двері відкриті там віконечко щоб якийсь був трохи протяг, щоб воно підсушувалось", - говорить Володимира Кузик, жителька Калуша.

Усі ці проблеми через вібрації від вантажного транспорту. Фури тут зачастили, коли через Калуш проклали нову дорогу і відремонтували міст. Як наслідок - руйнуються не тільки будинки, під землю йдуть сади та городи!

"Почало просідати і я тепер дивлюся то десь отако по пояс може на метр воно сіло нище".

Ця частина Калуша зведена на території покинутих соляних шахт. Глибина деяких сягає п'ятдесяти метрів розповідають місцеві. Вони не раз зверталися до міської влади, щоб заборонили проїзд вантажівок. Два тижні тому мер пообіцяв ужити заходів. Але фури і досі їздять вулицею.

"Ви не бачили цього знака? - Бачив, ну а що я мав делать. Де би я розвернувся такой маленькою машиною"

"Тут їхати не можна. Тому що тут пустоти. А це не тільки біда для жителів, але і для самого водія. Ніхто не дасть гарантії яка камера витримає", - говорить Михайло Наконечний, житель Калуша.

Усе, що обіцяв, виконав, каже міський голова. Заборонні знаки встановлені по всій дорозі - та водії їх ігнорують.

"Ті всі речі, які ми говорили в попередній раз знаки поставили, зранку поліція чергує но вечором нажаль наші водії, що вони нехтують знаками. Є начальник поліції і він зверне увагу щоб вечором так само вони контролювали", - говорить Ігор Матвійчук, міський голова Калуша.

Одними дорожніми знаками проблему не розв'яжеш - запевняють люди. Навіть якщо їх тут встановити з десяток. І просять облаштувати на мосту обмежувач.

"Просимо владу щоб поставили обмежувачі висоти для високотонажного транспорту. Для фур. Аби вона не могла проїхати", - говорить Михайло Наконечний, житель Калуша.

Самостійно це вирішити, запевняє мер - він не може. Адже ціна питання майже двісті тисяч гривень. Але обіцяє - винести його на розгляд сесії міськради.