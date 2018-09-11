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Глава Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Агнелли сообщил, что в УЕФА поддержали инициативу создания третьего еврокубка, который добавится к уже существующим Лиге чемпионов и Лиге Европы.

"Ждали разрешение от УЕФА, теперь получен "зеленый свет" на создание третьего турнира, благодаря которому примут участие 96 клубов, начиная с сезона-2021/22", - цитирует Аньелли Football-Italia.

О формате проведения нового соревнования, и также какие клубы примут в нем участие, станет известно позднее. Ожидается, что турнир будет похож на ранее проводившийся Кубок обладателей кубков.

Вдобавок ко всему прочему, Агнелли анонсировал изменения и в международных соревнованиях.

"Текущая модель нуждается в модернизации. Кроме того, нужно будет пересмотреть календарь матчей международныхсборных", - заявил Глава ECA на Генеральной Ассамблее.

Напомним, также в УЕФА намерены отменить важнейшее правило в еврокубках.