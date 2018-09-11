Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Крупное изображение лица мужчины

Готовит о том, то вы открытый и прямолинейный человек. Иногда такие качества вам сильно мешают и окружающие стремятся воспользоваться ими.

Дама с зонтом

Говорит о творческих способностях и гуманитарном складе ума. Вы творческая и ранимая личность.

Парусник

Свойственно замечать мечтателям и оптимистам. Вам нужно смотреть более реально на вещи и не быть доверчивым.

Город и дым из трубы

Замечают люди с техническим складом ума и развитыми аналитическими способностями.

Солнце

Заметно ярким и неординарным и экспрессивным людям. Вы не привыкли подстраиваться под чужие правила. И правильно делаете.

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