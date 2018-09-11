Достаточно всего одного трендового штриха, чтобы обновить образ Источник: GettyImages/Global Images Ukraine

За модой не угнаться, но почему бы не попробовать? К тому же, достаточно всего одного трендового штриха, чтобы привычный образ тут же заиграл новыми красками.

Вот 10 трендов, которые будут очень популярны этой осенью, сообщает "Лайфхакер".

1. Многослойность

Этот тренд был популярен весной и обещает сохранять свои позиции как минимум до марта. Бонус: в прохладный сезон многослойность - это не только модно, но еще и тепло.

2. Ковбойский стиль

Замша, бахрома, сомбреро, пончо, ковбойские сапоги, широкие ремни с массивными пряжками - вот это все. Немного романтики из "Мира Дикого Запада" - прекрасный способ немного развеять осенний сплин.

3. Анималистичные принты

Осенне-зимняя мода 2018/2019 - явление действительно дикое. От леопарда до оцелота, от зебры до тигра - анималистичные пятна и полосы засветились в показах практически всех крупнейших модных домов мира.

Некоторые дизайнеры даже осмеливаются рифмовать в пределах одного образа принципиально разные виды анималистики. Например, шкуру леопарда и змеиный принт.

4. Цветы

Флора не менее популярна, чем анималистичные рисунки. Немножко подразнить зиму ярким нарядом с тюльпанами или крокусами - почему бы и нет?

5. Образы с объемными стегаными куртками

Эта комфортная - легкая и одновременно теплая - верхняя одежда прошла красной нитью практически через все модные коллекции осени-зимы 2018/2019. Самый шик, если дутая куртка или пальто выглядят чересчур объемными, будто с чужого плеча.

6. Пижамный стиль

Гладкие струящиеся ткани, абсолютный комфорт. У одежды в пижамном стиле нет недостатков! Ну за исключением не слишком привычного внешнего вида.

Комплект из свободных брюк и рубашки на пуговицах, кимоно, платье под неглиже или просто удлиненный тренч из тонкого велюра, напоминающий домашний халат, - выбирайте уличную "пижаму" на свой вкус и чувствуйте себя в мегаполисе как дома.

7. Образы с курткой-паркой

Легкие объемные парки буквально везде! Дизайнеры рифмуют их и с джинсами, и с изящными юбками-карандашами, и с брутальными ботинками, и с кроссовками, и с нюдовыми лодочками на шпильке.

8. Искусственный мех

Этот материал востребован не только в виде привычных удлиненных жилетов и полушубков, но и в многослойных конструкциях, а также в аксессуарах: сумочках, обуви, перчатках и шарфах.

Длину и цвет меха выбирайте самостоятельно. Дизайнеры восторженно играют с любой текстурой.

9. Образы с плащом-пончо

Если бы среди верхней одежды проводился чемпионат по комфорту, то плащи-пончо заняли бы первое место. Легкие, абсолютно не сковывающие движений, скрывающие недостатки фигуры и одновременно подчеркивающие хрупкость, эти разлетайки снова в моде. Длинные или короткие, экстравагантные или в строгую "британскую" клетку - выбирать только вам.

10. Стиль хиппи

Яркий, свободный, будоражащий и слегка ностальгический хиппи-стайл снова на волне. Особенно органично он смотрится теплой осенью. Не упустите момент полной грудью вдохнуть прекрасные и незабываемые 1960-е.