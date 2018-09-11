В Семеновке Черниговской области мужчина выстрелил из ружья прямо в сердце брату. Медики госпитализировали пострадавшего, но тот по дороге в больницу скончался. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Трагедия случилась в лесу во время охоты.

"Правоохранители установили, что огнестрельное ранение, от которого мужчина скончался во время охоты, нанес его брат. Родственник по неосторожности произвел случайный выстрел из зарегистрированного гладкоствольного охотничьего ружья калибра 12 мм. Мужчина в содеянном сознался и дал правдивые показания, ружье изъято", - рассказали правоохранители.

По факту убийства по неосторожности открыто уголовное производство. Мужчине грозит условное наказание или до 5 лет за решеткой. Продолжается досудебное расследование.

Ранее мы писали о том, что мужчина убил и расчленил сожительницу.