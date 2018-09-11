Прямо в сердце: мужчина убил брата [ Редактировать ]
В Семеновке Черниговской области мужчина выстрелил из ружья прямо в сердце брату. Медики госпитализировали пострадавшего, но тот по дороге в больницу скончался. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.
Трагедия случилась в лесу во время охоты.
"Правоохранители установили, что огнестрельное ранение, от которого мужчина скончался во время охоты, нанес его брат. Родственник по неосторожности произвел случайный выстрел из зарегистрированного гладкоствольного охотничьего ружья калибра 12 мм. Мужчина в содеянном сознался и дал правдивые показания, ружье изъято", - рассказали правоохранители.
По факту убийства по неосторожности открыто уголовное производство. Мужчине грозит условное наказание или до 5 лет за решеткой. Продолжается досудебное расследование.
Ранее мы писали о том, что мужчина убил и расчленил сожительницу.
по теме
В Киеве школьник изрезал учительницу ножницами
На месте происшествия проводятся следственные действия
Квартирант зарезал киевлянина и поселился с ним в квартире
Он пользовался вещами убитого, выходил в магазин за спиртными напитками и продуктами
Банда иностранцев ограбила столичную квартиру
По факту инцидента было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 ("Кража") УК Украины
Муж снял на камеру гибель жены (видео)
Полиция арестовала мужчину по обвинению в непредумышленном убийстве
Месть не удалась: женщину приговорили к тюрьме за убийство рыбок
Жительница Великобритании отомстила бывшему парню и отравила его рыбок, засняв это на видео