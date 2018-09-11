Отравление Скрипалей: подозреваемых сдал другой агент [ Редактировать ]
Разведка Британии задержала обвиняемых по делу об отравлении в Солсбери благодаря информации, полученной от завербованного российского агента. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на источники.
По данным издания, разведчик работал под кодовым именем "Аполлон" в посольстве России в Риме. Он якобы занимался сбором секретных данных о деятельности НАТО. Когда на него вышли агенты Ми-6, он выразил желание эмигрировать из-за недовольства политикой президента Путина.
"Аполлона" вывезли в Британию в начале апреля. Он рассказал местным властям о некой "международной шпионской сети Москвы". Также он опознал предполагаемых участников отравления в Солсбери - Александра Петрова и Руслана Боширова. Российский агент подтвердил, что они являются сотрудниками военной разведки России, и назвал их настоящие имена.
На днях Лондон снова обвинил Россию в причастности к отравлению Скрипалей.
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