В Украине детям все чаще стали приходить звонки от "Момо". Бот звонит детям с угрозами и может довести ребенка до самоубийства. "Сегодня" пишет о детях, которые стали жертвами опасной игры.

Пятнадцатилетняя Дарья получала аудио сообщение от "Момо". На аватарке он как жуткая кукла, но это девушку не испугало.

Я услышала об этом историю, мне стало интересно, я решила написать в Telegram. Звонили мне… Пытались меня как-то унизить.

Но девушке такое общение быстро надоело, и она заблокировала бота. Подруга Дарьи Настя также успела пообщаться с "Момо".

"Они добавляют разные аккаунты, подписываются как "Момо", то есть для них это как игра", - рассказывает Анастасия.

Подруги говорят, обратились в правоохранительные органы, но в Киберполиции уверяют, никаких писем не получали.

Впрочем, по неподтвержденной информации, за последние две недели в Украине погибло трое подростков, которые играли в эту опасную игру. Психологи говорят, если вдруг заметили странную переписку в телефоне ребенка, действуйте радикально.

"Можно предупредить подобные неожиданные проявления. Правильно будет не кричать, а отключить сеть, если это звонки, то отключить телефон или заблокировать вызовы этого абонента", - говорит психолог Елена Лизвинська.

Важно вовремя объяснить ребенку, что такое общение с виртуальным другом может плохо закончиться.

Ранее был установлен настоящий номер куратора опасной игры.