Бездомный ворвался на радиостанцию и поцеловал ведущую [ Редактировать ]
В Австралии бездомный мужчина ворвался на радиостанцию и поцеловал ведущую передачи Tripple J Джен Фрикер. Инцидент произошел 5 сентября в здании национальной общественной вещательной корпорации Австралии, сообщает Daily Mail.
По данным издания, бездомный прошел мимо охраны, следуя за одним из действующих сотрудников. Таким образом, ему удалось попасть в студию передачи, где он подошел к ведущей, схватил ее и поцеловал. После этого подозреваемый убежал.
Полиция обнаружила 31-летнего мужчину на центральном вокзале, где он спал. Ему были предъявлены обвинения в преследовании, незаконном проникновении и нападении. Также злоумышленника подвергли судебно-психиатрической экспертизе. Девушке оказали необходимую помощь. На фоне произошедшего руководство компании намерено принять меры для повышения безопасности.
Напомним, в Николаеве дети спасли бездомного от смерти.
по теме
В Бразилии сбежали более сотни заключенных
Для организации побега группа вооруженных людей взорвала ворота тюрьмы и обстреляла тюремных охранников и сотрудников полиции
Прямо в сердце: мужчина убил брата
В Семеновке Черниговской области мужчина выстрелил из ружья прямо в сердце брату
В Киеве школьник изрезал учительницу ножницами
На месте происшествия проводятся следственные действия
Банда иностранцев ограбила столичную квартиру
По факту инцидента было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 ("Кража") УК Украины
В Киеве нашли труп журналиста-иностранца
11 сентября в столичной квартире было обнаружено тело журналиста-иностранца