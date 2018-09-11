В Австралии бездомный мужчина ворвался на радиостанцию и поцеловал ведущую передачи Tripple J Джен Фрикер. Инцидент произошел 5 сентября в здании национальной общественной вещательной корпорации Австралии, сообщает Daily Mail.

По данным издания, бездомный прошел мимо охраны, следуя за одним из действующих сотрудников. Таким образом, ему удалось попасть в студию передачи, где он подошел к ведущей, схватил ее и поцеловал. После этого подозреваемый убежал.

Полиция обнаружила 31-летнего мужчину на центральном вокзале, где он спал. Ему были предъявлены обвинения в преследовании, незаконном проникновении и нападении. Также злоумышленника подвергли судебно-психиатрической экспертизе. Девушке оказали необходимую помощь. На фоне произошедшего руководство компании намерено принять меры для повышения безопасности.

Напомним, в Николаеве дети спасли бездомного от смерти.