Из бразильской тюрьмы сбежали более ста заключенных. По данным местных властей, из исправительного учреждения в городе Жуан-Пессоа сбежали по меньшей мере 105 преступников, передает интернет-издание "Вероятно".

Для организации побега группа вооруженных людей взорвала ворота тюрьмы и обстреляла тюремных охранников и сотрудников полиции. Один из охранников был убит. Полиция уже задержала 44 преступника, которые были отправлены обратно в учреждение. На данный момент проходят поиски остальных заключенных.

Власти Бразилии заявили, что расследуют обстоятельства инцидента и пообещали обеспечить защиту мирных жителей после массового побега преступников.

Ранее Комитет Совета Европы призвал улучшить условия содержания заключенных в украинских тюрьмах.