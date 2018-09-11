В Бразилии сбежали более сотни заключенных [ Редактировать ]
Из бразильской тюрьмы сбежали более ста заключенных. По данным местных властей, из исправительного учреждения в городе Жуан-Пессоа сбежали по меньшей мере 105 преступников, передает интернет-издание "Вероятно".
Для организации побега группа вооруженных людей взорвала ворота тюрьмы и обстреляла тюремных охранников и сотрудников полиции. Один из охранников был убит. Полиция уже задержала 44 преступника, которые были отправлены обратно в учреждение. На данный момент проходят поиски остальных заключенных.
Власти Бразилии заявили, что расследуют обстоятельства инцидента и пообещали обеспечить защиту мирных жителей после массового побега преступников.
Ранее Комитет Совета Европы призвал улучшить условия содержания заключенных в украинских тюрьмах.
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