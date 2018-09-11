Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что в 2019 году уровень инфляции составит не более 10%.

"Для нас очень важно удерживать инфляцию ниже двузначной цифры, то есть ниже 10%. В принципе, это то, что мы планируем на следующий год в государственном бюджете", - сказал Гройсман, передает "Укринформ".

По его словам, также прогнозируется уменьшение предельного дефицита с 2,4% до 2,2%. "Вот та рамка, которую мы должны удерживать", - сказал Гройсман.

Премьер заверил, что проект госбюджета на 2019 год до 15 сентября правительство передаст на рассмотрение Верховной Рады.

До этогго Госстат Украины сообщил о повышении инфляции и потребительских цен состоянием на начало сентября.