Рост цен: Гройсман рассказал, чего ждать украинцам [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что в 2019 году уровень инфляции составит не более 10%.
"Для нас очень важно удерживать инфляцию ниже двузначной цифры, то есть ниже 10%. В принципе, это то, что мы планируем на следующий год в государственном бюджете", - сказал Гройсман, передает "Укринформ".
По его словам, также прогнозируется уменьшение предельного дефицита с 2,4% до 2,2%. "Вот та рамка, которую мы должны удерживать", - сказал Гройсман.
Премьер заверил, что проект госбюджета на 2019 год до 15 сентября правительство передаст на рассмотрение Верховной Рады.
До этогго Госстат Украины сообщил о повышении инфляции и потребительских цен состоянием на начало сентября.
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