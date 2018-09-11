В мозге обнаружены центры "забывания" [ Редактировать ]
Международная группа нейробиологов (Германия, Швейцария, Нидерланды и Великобритания) изучили, что происходит в мозге человека, когда он пытается что-то забыть. Для исследования специалисты пригласили поучаствовать 22 добровольцев с эпилепсией, которым ранее вживили в мозг электроды.
Участникам эксперимента называли ряд слов, некоторые из них просили запомнить, а другие - забыть. Подопытные действительно хуже запоминали слова, которые нужно было забыть, говорится в научной статье, опубликованной в журнале Current Biology. Электроды записывали активность мозга во время исследования. Выяснилось, что за процесс забывания отвечают префронтальная кора и гиппокамп. Прежде было установлено, что гиппокамп отвечает за запоминание. Кроме того, оказалось, что префронтальная кора может заставить гиппокамп стереть информацию из памяти.
По словам ученых, открытие поможет в разработке новых препаратов для лечения посттравматического стрессового расстройства. Читайте также, в человеческом мозге были обнаружены клетки смелости.
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