Американский боксер Оскар де ла Хойя намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году. Об этом он заявил в интервью TMZ Sports. Промоутер уже создал штаб, который поможет бывшему чемпиону мира в шести весовых категориях победить на выборах.

По словам 45-летнего спортсмена, эта мысль посетила его после того, как рэпер Канье Уест выразил желание принять участие в президентской гонке. Если Уэст может баллотироваться в президенты США, то мнению Оскара, почему этого сделать не может он.

"С тех пор, как я стал профессиональным боксером, миллионы человек просили меня участвовать в выборах? Так почему бы мне не сделать это? Понятно ведь, что став президентом, только тогда ты достучишься до наибольшего числа людей. Я настроен серьезно. А что касается Трампа... Вместо того, чтобы строить стену, Трамп должен оказать помощь Мексике, чтобы они могли встать на ноги".

Отметим, боксер завершил профессиональную карьеру в 2008 году. На днях Тайсон назвал Ломаченко лучшим боксером современности.