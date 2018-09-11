Легенда бокса планирует стать президентом [ Редактировать ]
Американский боксер Оскар де ла Хойя намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году. Об этом он заявил в интервью TMZ Sports. Промоутер уже создал штаб, который поможет бывшему чемпиону мира в шести весовых категориях победить на выборах.
По словам 45-летнего спортсмена, эта мысль посетила его после того, как рэпер Канье Уест выразил желание принять участие в президентской гонке. Если Уэст может баллотироваться в президенты США, то мнению Оскара, почему этого сделать не может он.
"С тех пор, как я стал профессиональным боксером, миллионы человек просили меня участвовать в выборах? Так почему бы мне не сделать это? Понятно ведь, что став президентом, только тогда ты достучишься до наибольшего числа людей. Я настроен серьезно. А что касается Трампа... Вместо того, чтобы строить стену, Трамп должен оказать помощь Мексике, чтобы они могли встать на ноги".
Отметим, боксер завершил профессиональную карьеру в 2008 году. На днях Тайсон назвал Ломаченко лучшим боксером современности.
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