Балух скаржиться на головний біль і запаморочення - адвокат [ Редактировать ]
Значно погіршилось здоров'я й іншого українського політв'язня Володимира Балуха, який голодує від 14 березня. Про це повідомила адвокат ув'язненого Ольга Дінзе. Каже, її підзахисний страждає від сильного головного болю, у нього запаморочення, болять спина та печінка.
Нагадаю, пятого липня російський суд засудив Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу - 10 тисяч рублів. Апеляцію, яку подали адвокати - відхилили.
МЗС України вкотре закликало міжнародних партнерів посилити тиск на Москву задля звільнення Сенцова та Балуха.
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