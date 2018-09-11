Обмен пленными заблокирован российской стороной - Геращенко

Процесс обмена пленными блокирован. Представители России во время Минских переговоров отказались забирать своих граждан из украинских тюрем в обмен на политзаключенных. Об этом сообщила уполномоченный президента по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко