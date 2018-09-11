Замість медового місяця - лікарняна палата. На весіллі в Рівному отруїлися гості та наречений. Гостину справляли в одному з престижних місцевих ресторанів. Частували понад сотню запрошених. І 20 із них - потрапили до лікарні. Чим могли отруїтися з'ясовували наші кореспонденти.

Богдан ще три дні тому щасливий наречений, а нині - пацієнт інфекційного відділення. Сюди чоловік, як і з десяток гостей, потрапив одразу після святкування весілля.

"Після того, як мене забрала скора, ми приїхали і зразу стало погано - різко піднялася температура 38,5. Це вже на слідуючий день", - розповідає Богдан, наречений, житель міста Ківерці Волинської області.

Дружина Богдана – Юлія не захворіла. Щоправда, у лікарні вона тепер постійно. Каже, і чоловіка треба провідувати, і сестру, і друзів.

"Дружок в лікарні в Києві лежить, наречений теж в лікарні. Дружка - он сидить, теж в лікарні з нами лежить".

"Їли ми не дуже багато. Переважно їли продукти, в яких були яйця", - говорить Ольга, дружка, жителька села Бугрин Рівненської області.

Юлія каже, дуже непокоїться за всіх весільних гостей. Адже їх на свято запросили аж сто тридцять.

"Почали на другий день всіх обдзвонювати. Кому просто погано без звернення у лікарню, було на той час уже більше п'ятдесяти людей. Просто в лікарню дуже мало хто звертався", - каже Юлія, наречена, жителька села Бугрин Рівненської області.

Лише до інфекційного відділення Рівненської міської лікарні звернулося восьмеро пацієнтів.

"Усі вони поступали в стані середньої тяжкості. Проводили їм терапії і антибактеріальну, і дезінтоксикаційну", - говорить Галина Максимчук, завідувач інфекційного відділення для дорослих Рівненської центральної міської лікарні.

Святкували весілля в одному з ресторанів Рівного. Таке масове отруєння, кажуть фахівці, в цьому закладі зареєстрували вперше.

"Всі захворіли - всі дорослі. Всім ставиться попередній діагноз - гострий гостроентероколіт. Офіційно в нас є 14 на сьогоднішній день. Це і з Гощанського району із Острозького району, і з Ківерець, і з Луцька", - коментує Віктор Мороз, завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Рівненського обласного лабораторного центру.

Адміністрація готельно-ресторанного комплексу на камеру коментувати інцидент відмовилася. Знімати теж заборонили.

"Після першої скарги я написав заяву в санстанцію. Приїхали спеціалісти, які провели низку робіт. Насамперед обстежили персонал, кухню, взяли проби з продуктів. Заклад зараз не працює у зв'язку з тим, що ведуться ці розслідування", - говорить Василь, директор готельно-ресторанного комплексу.

Тим часом у Держпродспоживслужбі уже заявили, ресторан оштрафували за порушення санітарно-гігієнічних норм. Його власникам доведеться сплатити понад 22 тисячі гривень. Чим саме отруїлися гості на весіллі, фахівці обіцяють повідомити наприкінці тижня.