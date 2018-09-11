А от Нідерланди більше не підтримуватимуть повстанців у Сирії. Таке в спільній заяві до Палати представників країни написали міністри закордонних справ та розвитку співпраці. Вони переконані, у сирійській війні перемога за президентом Асадом. Саму ж програму допомоги опозиції назвали "розчаруванням". На сирійських повстанців Нідерланди витратили 80 мільйонів євро. Сирійська опозиція отримувала все, крім зброї - їжу, автомобілі та засоби зв'язку, а нідерландські військові проводили для них навчання.

Нідерланди зупинили підтримку повстанців у Сирії: Асад скоро переможе - Нідерланди припиняють підтримку опозиційних сил в Сирії, яку впродовж громадянської війни країна надавала через різні програми. "Можливість того, що в короткостроковій перспективі хід війни зміниться, дуже невелика", - написали у спільній заяві закордонних справ країни Стеф Блок і міністр розвитку співпраці Сігрід Кааг, пише NRC Handelsblad.

Нідерландські урядовці переконані, що перемога армії режиму Башара Асада неминуча. В цілому європейська країна передала сирійській опозиції через різні програми 70 мільйонів євро. Блок і Кааг зазначили, що це "не допомогло досягти бажаного результату". А саму програму допомоги вони назвали "розчаруванням".

Впродовж останніх трьох років Нідерланди підтримували 22 опозиційні групи, які отримували їжу, автомобілі і засоби зв'язку, але не зброю. Всього в Сирію таким чином було відправлено 313 автомобілів. Крім того, нідерландські військові проводили тренування для кількох опозиційних груп.