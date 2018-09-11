Нідерланди не підтримуватимуть повстанців у Сирії [ Редактировать ]
А от Нідерланди більше не підтримуватимуть повстанців у Сирії. Таке в спільній заяві до Палати представників країни написали міністри закордонних справ та розвитку співпраці. Вони переконані, у сирійській війні перемога за президентом Асадом. Саму ж програму допомоги опозиції назвали "розчаруванням". На сирійських повстанців Нідерланди витратили 80 мільйонів євро. Сирійська опозиція отримувала все, крім зброї - їжу, автомобілі та засоби зв'язку, а нідерландські військові проводили для них навчання.
Нідерланди зупинили підтримку повстанців у Сирії: Асад скоро переможе - Нідерланди припиняють підтримку опозиційних сил в Сирії, яку впродовж громадянської війни країна надавала через різні програми. "Можливість того, що в короткостроковій перспективі хід війни зміниться, дуже невелика", - написали у спільній заяві закордонних справ країни Стеф Блок і міністр розвитку співпраці Сігрід Кааг, пише NRC Handelsblad.
Нідерландські урядовці переконані, що перемога армії режиму Башара Асада неминуча. В цілому європейська країна передала сирійській опозиції через різні програми 70 мільйонів євро. Блок і Кааг зазначили, що це "не допомогло досягти бажаного результату". А саму програму допомоги вони назвали "розчаруванням".
Впродовж останніх трьох років Нідерланди підтримували 22 опозиційні групи, які отримували їжу, автомобілі і засоби зв'язку, але не зброю. Всього в Сирію таким чином було відправлено 313 автомобілів. Крім того, нідерландські військові проводили тренування для кількох опозиційних груп.
по теме
Ердоган закликає вжити заходів проти наступу Сірії на Ібділ
"Світ має зупинити Асада" - стаття турецького президента з таким заголовком сьогодні вийшла у The Wall Street Journal. Реджеп Ердоган закликає світову спільноту терміново вжити заходів, аби не допустити наступу сирійських урядових військ на Ідліб
Лига наций УЕФА: турнирная таблица
Предлагаем вашему вниманию турнирные таблицы нового международного турнира УЕФА - Лиги наций
США угрожают Гаагскому трибуналу санкциями
США угрожают санкциями Международному уголовному суду в Гааге. Как сообщает агентство "Рейтерс", с подобным заявлением сегодня выступит советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон
Війна у Сирії: урядові війська готуються застосувати хімічну зброю
Башар Асад дозволив урядовим військам застосовувати хімічну зброю в провінції Ідліб
Трамп допускает удар по силам России в Сирии - СМИ
Президент США Дональд Трамп обдумывает, будут ли американские силы наносить удары по российским и иранским военным в Сирии