"Світ має зупинити Асада" - стаття турецького президента з таким заголовком сьогодні вийшла у The Wall Street Journal. Реджеп Ердоган закликає світову спільноту терміново вжити заходів, аби не допустити наступу сирійських урядових військ на Ідліб. Адже це може обернутися гуманітарною катастрофою в регіоні і створить небезпеку як для Туреччини, так і для всієї Європи.

Анкара також побоюється, що в разі масштабних воєнних дій в Ідлібі через Туреччину рине мільйонний потік біженців.

Напередодні країна стягнула до кордону із Сирією велику бронетехніку та артилерію. Танки, гаубиці і броньовики - перекинули з різних військових частин заходу країни в провінцію Кіліс.