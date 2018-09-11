Нападение с рукоприкладством на журналистов редакции проекта "Стоп коррупции", которая выходит на "5 канале" совершено возле предприятия "Нибулон" в Николаевской области.

Так, 11 сентября журналисты прибыли в село Лидиевка для расследования конфликтной ситуации между руководством завода и жителями села, которые утверждают, что "Нибулон" отобрал их земли.

Люди несколько лет борются за возвращение их недвижимости и показали собранные годами документы, подтверждающие, по их мнению, правоту селян.

Ознакомившись с документами, журналисты направились за комментариями на завод. Встречать съемочную группу вышел директор в окружении сопровождающих, после чего началась потасовка.

"Директор начал меня толкать и порвал сумочку", - рассказала о происходившем далее журналистка "Стоп Коррупции" Кристина Крышиха в комментарии podrobnosti.ua.

Она рассказала, что вскоре прибыла полиция и пострадавшие журналисты написали заявление о нападении. После этого с территории завода вышли несколько десятков человек, начали разбрасывать вещи и технику журналистов, заблокировав попутно своими авто и съемочную группу и правоохранителей с требованием отдать им отснятый материал.

"Мы же пять часов не можем выехать отсюда. Полицейских тоже заблокировали", - говорит Кристина.

До этого в Ривне пьяный "мажор" угрожал журналистке расправой.