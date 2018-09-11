Студию Marvel упрекнули в гомофобии. Британский актер Кит Харингтон, изветный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов" заявил, что среди актеров, играющих супергероев в фильмах студии, нет представителей ЛГБТ.

По его мнению, существует огромная проблема, состоящая в том, что мужественность и гомосексуальность не могут идти рука об руку.

" Неужели нельзя пригласить в Marvel открытого гея, который сыграл бы супергероя? Когда это произойдет?", - цитирует Variety слова актера.

Отметим, что американский фэнтезийный сериал "Игра престолов" был удостоен семи телевизионных премий Эмми. Церемония вручения награды прошла 8 сентября в Лос-Анджелесе.