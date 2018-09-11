Футболиста "Реала" приговорили к тюрьме [ Редактировать ]
Игрока мадридского "Реала" Марсело признали виновным в уклонении от уплаты налогов в Испании. Бразильский футболист пошел на сделку с местными властями по делу о неуплате налогов.
Марсело приговорили к 4 месяцам тюрьмы условно. Кроме того, благодаря сотрудничеству со следствием футболист заплатит лишь 40% от суммы, в сокрытии которой его обвинили, сообщает газета El Mundo.
В общей сложности игрок мадридской команды заплатит налоговой Испании около 750 тысяч евро. Во Франции экс-капитан национальной сборной также угодил в тюрьму.
по теме
В перестрелке убит 19-летний футболист
Согласно имеющимся данным, конфликт произошел в ночь на понедельник, 10 сентября
Теракт в Афганистане: более 30 погибших
Более 30 человеми теракк стали жертвата в Афганистане во вторник, 11 сентября
В центре Николаева мужчине перерезали горло (фото)
в Николаеве в санузле квартиры на Центральном проспекте обнаружен труп мужчины с перерезанным горлом
Бездомный ворвался на радиостанцию и поцеловал ведущую
Мужчину обвинили в преследовании и незаконном проникновении и нападении
Отравление Скрипалей: подозреваемых сдал другой агент
Отравление Скрипалей: подозреваемых сдал другой агент