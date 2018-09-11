Игрока мадридского "Реала" Марсело признали виновным в уклонении от уплаты налогов в Испании. Бразильский футболист пошел на сделку с местными властями по делу о неуплате налогов.

Марсело приговорили к 4 месяцам тюрьмы условно. Кроме того, благодаря сотрудничеству со следствием футболист заплатит лишь 40% от суммы, в сокрытии которой его обвинили, сообщает газета El Mundo.

В общей сложности игрок мадридской команды заплатит налоговой Испании около 750 тысяч евро. Во Франции экс-капитан национальной сборной также угодил в тюрьму.