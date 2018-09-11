Новый повод для конфликта. В Вашингтоне приняли решение закрыть представительство Палестины в США. В ответ последовали заявления: раз так, то штаты больше не имеют права быть посредником в переговорах с Израилем, они на его стороне. Дмитрий Анопченко разбирался, к чему все это может привести.

В этом здании на Висконсин авеню в Вашингтоне много лет находится так называемое "представительство Организации освобождения Палестины". По сути - палестинское посольство, поскольку тут работает и консул, и паспорта выдают, только статуса такого не было. После серии публикаций в СМИ, что администрация Трампа вот-вот укажет обителям этого особняка на дверь, Госдепартамент США подтвердил это официально. Решение принято.

"Организация освобождения Палестины не предприняла шагов для начала прямых и конструктивных переговоров с Израилем. Напротив, ее руководство осудило мирный план США, который оно даже не видело. В связи с этим и с учетом озабоченности Конгресса администрация приняла решение о закрытии отделения ООП в Вашингтоне".

В Госдепе сообщают, что весь последний год пытались усадить Палестину и Израиль за стол переговоров. А когда этого так и не случилось - перешли к куда более жестким мерам. В том числе и сделав то, о чем давно предупреждали неофициально - приказав паковать чемоданы.

Параллельно перекрывают финансирование. В прошлом месяце отменили выплату 200 миллионов долларов в рамках программы помощи жителям Западного берега и сектора Газа, свернули финансирование ООНовских программ на Ближнем Востоке. Просто на этих выходных заморожены 25 миллионов долларов, которые Америка тратила на медицинскую помощь палестинцам в госпиталях Израиля. И это уже не просто пересмотр политики Обамы - это и для Трампа новая политика.

Еще только баллотируясь, Дональд Трамп доверительно делился со своими соратниками - хочет войти в историю как президент, при котором конфликт закончится, а Израиль и Палестина окончательно разделят территорию и заключат мир. Но реальность оказалась куда сложнее его представлений о ней. И, похоже, что штаты сейчас поменяют курс - перестанут быть "над схваткой", претендуя на роль арбитра, а жестко и однозначно станут на сторону Израиля.

И закрытие палестинского представительства лишнее тому подтверждение.