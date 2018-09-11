В истории с отравлением Скрипалей не обошлось без любовной линии

Их было шестеро. Помимо названных двоих подозреваемых, в отравлении Сергея Скрипаля участвовали еще четыре человека. Британская пресса раскрывает сенсационные подробности расследования. Кто помог разведчикам выйти на исполнителей? Об этом в нашем материале.

Сразу несколько британских изданий опубликовали новые данные об отравлении бывшего агента ГРУ и его дочери. Судя по сообщениям прессы, операция в Солсбери оказалась провальной для российской военной разведки.

Таблоид Daile Express пишет, что раскрыть имена двух подозреваемых помог некий российский агент с позывным "Аполлон".

Он работал в российском посольстве в Риме, где собирал информацию о деятельности НАТО. Службе внешней британской разведки, МI6, удалось его завербовать.

Уже после отравления в Солсбери агента перевезли в Великобританию, где он опознал подозреваемых и сообщил их настоящие имена.

Четыре месяца спецслужбы изучали маршруты агентов ГРУ. В этой операции были задействованы 250 следователей из Национальной контртеррористической сети. Они хотели проследить, выедут ли подозреваемые снова из России. Но за все это время загранпаспорта на имена "Александр Петров" и "Руслан Боширов" больше не использовались.

На самом деле в операции принимали участие не двое, а шестеро агентов. Об этом пишет издание Daily Mirror со ссылкой на свои источники. Еще четверо прибыли в Великобританию примерно в одно время с Петровым и Бошировым, но в другие аэропорты. Все шестеро входили в группу под названием "Чистильщики". Резервный состав должен был держать Скрипалей под наблюдением и прикрыть в случае непредвиденной ситуации.

Как и в фильмах о шпионах, в истории с отравлением Скрипалей не обошлось без любовной линии. Пресса пишет, что Юлия Скрипаль совершила роковую поездку в Солсбери, чтобы просить у отца благословения на брак со своим возлюбленным. Он якобы работает на одно из подразделений ФСБ России, которым руководит его мать.

По данным газеты Daily Mail, романтические отношения Юлии могли быть ловушкой для Сергея Скрипаля.

После отравления жених ни разу не контактировал с дочерью двойного агента и сейчас скрывается. Но пока пресса смакует детали шпионских игр, британское правительство сохраняет молчание, не подтверждая, и не опровергая скандальные детали.