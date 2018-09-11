Проект госбюджета-2019 внесут в парламент до конца недели - Гройсман [ Редактировать ]
Проект госбюджета-2019 внесут в парламент уже до конца недели. Об этом Владимир Гройсман заявил во время форума Реанимационного Пакета Реформ. Он отметил, что правительство ждет от нардепов своевременной и системной работы.
Также парламент должен внести изменения в закон "Маски-шоу стоп", чтобы усилить ответственность силовиков за давление на бизнес.
"Є ряд, 5 таких найболючіших точок, які ми хотіли би вирішити на сесії, це наш спільний порядок денний, це питання в тому числі і служби в органах місцевого самоврядування, питання планування території, питання адміністративно-територіального устрою, яке ми внесли в парламент, забезпечення субвенцій для розвитку ОТГ, тобто продовжуємо курс на децентралізацію", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
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