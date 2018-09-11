Деньги, выделенные на социальные выплаты, потратили не по целевому назначению. К такому выводу сегодня пришли на заседании Счетной палаты. В поле зрения контролеров попали две госпрограммы - по преодолению бедности и модернизации соцподдержки. Оказалось, что ни одна из них не выполнена. Инициатором аудита выступил нардеп Каплин. Материалы проверки передадут в Генпрокуратуру и НАБУ.

"Головну увагу Мінсоцполітики, Кабмін і соціально-економічний блок Уряду має звернути передусім на перегляд такого поняття, як прожитковий мінімум. Він не повинен бути на мізерному рівні, який не дозволяє фізіологічно вижити простій людині. Друге питання, яке розглядалося, це витрачання коштів на модернізацію соціальної політики в нашій державі. Я нагадаю, що Уряд позичив у ЄБРР триста мільйонів доларів. Ці сто мільйонів із трьохсот, які отримали, ну по суті, я скажу відверто і прямо, просто розікрали", - заявил Сергей Каплин, народный депутат, лидер Социалистической партии Украины.

"За рахунок цих коштів мали бути забезпечені бюджетні програми, які притаманні безпосередньо Міністерству, за рахунок виконання цих функцій мали б бути створені спеціальні умови доступності людей до соціальних благ. Ці кошти були витрачені на обладнання, яке не використовується", - говорит Василий Невидомый, член Счетной палаты Украины.