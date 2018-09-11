Сегодня активисты пикетировали главный офис "Нафтогаза" с требованием уволить главу Андрея Коболева [ Редактировать ]
Холодный душ для "Нафтогаза". Несколько десятков активистов сегодня пикетировали киевский офис компании-монополиста. Требовали - возобновить подачу газа в столицу и дать людям горячую воду, без которой еще с весны осталась треть жителей. Тогда "Нафтогаз" выдвинул Киеву ультиматум и потребовал рассчитаться по долгам. Сегодня активисты устроили "банный" день возле офиса.
"Те, що сьогодні робить керівництво НАК "Нафтогазу", на чолі з Коболєвим - це знущання над українцями, щодо цін на газ. Ще більше знущання персонально над мешканцями столиці, киянами, у яких немає горячої води. Просто через те, що Нафтогаз, заробляючі мільярди, відмовляється - ставлячи киян заручниками сплатити борги ТЕЦ", - говорит Андрей Лозовой, народный депутат, "Радикальная партия".
"Ми знаємо про космічні зарплати, у три мільйони гривень, яку собі прописав Коболєв. Ми знаємо про премії у 45 мільйонів євро, які витягнув з кішені українців "Нафтогаз". Ми хочемо почути відповіді. І, по-друге - висунути свої вимоги: тобто, перше - це звільнення Коболєва. Подруге - це включення гарячої води у Києві", - говорит Игорь Белов, руководитель молодежного крыла "Радикальной партии"
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