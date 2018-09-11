И все-таки компромисс нашли. Депутаты Киевсовета проголосовали за признание части долга перед НАКом. В горадминистрации заявили, это позволит заключить с "Нафтогазом" новый контракт на поставки и избежать срыва отопительного сезона.

Химическая промышленность Украины нуждается в новой стратегии развития. Отрасль находится в тяжелом состоянии. Бюджет недополучает миллиарды долларов, а специалисты пачками уезжают за рубеж. Как можно выбраться из кризиса выяснил Александр Васильченко.

Миллиардные убытки в госказне, потеря мощностей, отток специалистов за границу. Таковы реалии сегодняшней химической отрасли. К слову, с 2012 по 2017 годы промышленность покинули 50 тысяч человек. Экспорт химпродукции сократился с пяти до полутора миллиардов. Тем временем, значительно увеличился импорт химсырья. Ежегодно Украина потребляет минудобрений на 9 миллиардов долларов, из них только на 2 миллиарда - закупки у отечественных производителей. В Союзе химиков утверждают: могут конкурировать с импортерами по качеству, но не по цене.

"Вся беда в том, что мы имеем свой газ и имеем практически самую высокую цену на газ в европейском союзе. У нас сейчас газ на задвижке. Вот я 5 дней назад разговаривал с директором Северодонецкого азота, у него газ на задвижке 417 долларов. Вы слышали, в Турции 200, у россиян - 80. Как ты будешь с ними конкурировать? Почему и продукция российская заполонила наш рынок", - рассказывает Алексей Голубов, президент Союза химиков Украины.

Эксперты говорят: красная цена газа для промышленности - максимум 200 долларов.

"Нам нужно создать условия, чтобы нормально работала отрасль. Здесь правильно ставили вопросы, ведь нельзя же, жирует один "Нафтогаз Украины", а промышленность - лежит. Нам с вами как говорили? Для чего повышаем цену на газ? Для того, чтобы мы могли с аккумулировать деньги и увеличить добычу газа. А добыча газа падает", - говорит Алексей Голубов, президент Союза химиков Украины.

"Це парадокс. Видобувати стільки газу скільки видобуває Україна і при цьому бути настільки імпортозалежними по хімічній промисловості", - говорит Виктор Галасюк, народный депутат, глава комитета ВРУ по вопросам промышленной политики и предпринимательства.

К слову, эксперты утверждают: Турция, имея такие же, как в нашей стране, мощности, нарастила объем химпромышленности на уровне 14 процентов. Впрочем, отечественные ученые говорят: разработанная стратегия уже в ближайшие два года может дать неплохой результат.

"Ми зможемо вийти на показник 8,2, а в принципі європейські норми промислово-розвинених країн це десь від 8 до 16 відсотків", - говорит Тамара Ковеня, глава Черкасского научно-исследовательского института "НИИТХЕМ".

"Цілі, яких ми хочемо досягнути, як приклад Туреччина. Ще раз повторюю, Туреччина у 17 році виробила 48 млрд доларів продукції нафтохімічної галузі. Для порівняння, це майже наш весь обсяг експорту товару з України. це рівнозначно, одна галузь Туреччини виробляє продукції стільки, скільки Україна експортує взагалі за рік", - говорит Руслан Ильичев, генеральный директор ФРУ.

Новая стратегия развития химпромышленности в Украине рассчитана на ближайшие 11 лет - до 2030 года. Она подразумевает - уже в течение первых двух лет уменьшение импорта на 50 процентов, увеличение сбыта на внутреннем рынке отечественной продукции до 40 процентов и рост экспорта до 30 процентов. В свою очередь, это позволит увеличить количество рабочих мест на 25 тысяч сотрудников, и нарастить поступления в бюджет более чем на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Но все это сможет заработать, утверждают эксперты, исключительно в условиях здоровой конкуренции и стабильного бизнес-климата.

"Коли ми говоримо про ринок готової продукції і про конкуренцію, то не повинно бути демпінгово імпорту, потрібно з цим боротися. Коли ми говоримо про ринок сировини, не повинно бути деформацій на основних ринках. Це ринок газу, це ринок залізничних перевезень. воно має відповідати економічним реаліям", - говорит Сергей Поважнюк, глава ГП "Укрпромвнешэкспертиза".

По итогу встречи Союз химиков Украины и Федерация работодателей решили обратиться к премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Хочемо чітко показати і уряду, і суспільству, що ми отримаємо в результаті реалізації цієї стратегії. Зокрема створення робочих місць, зокрема відрахування до бюджету, зростання економіки, зростання суміжних галузей. Тобто, я хочу підкреслити, ми не просимо грошей, ми не просимо підтримки. Ми хочемо створити таким чином заходи по розвитку галузі, який би в першу чергу дав економічний ефект для держави", - говорит Руслан Ильичев, генеральный директор ФРУ.

В свою очередь, представители химической промышленности уверены - правильная стратегия позволит уже в ближайшие годы привлечь инвестиции в Украину и пополнить госказну на миллиарды долларов.