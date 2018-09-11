Журналистов проекта "Стоп коррупции" семь часов подряд держат в заложниках в Николаевской области - машины съемочной группы и 2 нарядов полиции наглухо заблокированы неизвестными.

11 сентября в рамках проведения журналистского расследования, имея при себе все необходимые документы, съемочная группа прибыла в поселок Лидиевка Николаевской области, где расположено ГП "Лидиевское" которое возглавляет Дмитрий Шейко - с ним хотела пообщаться журналист Кристина Крышиха, но съемка обычного интервью превратилась в боевик - глава предприятия напал на журналистку, сообщает stopcor.org.

После этого инцидента на место нападения сразу была вызвана полиция и составлены соответствующие заявления.

Но на этом не закончилось. После составления заявлений о нападении на журналиста при исполнении им служебных обязанностей, по ст. 171 Уголовного кодекса Украины грозит ограничением свободы сроком до 5 лет, машина съемочной группы и полицейский автомобиль оказались заблокированными. Во время блокировки, нападению подвергся также оператор Александр Полодюк, у которого повреждена камера и телефон.

После этого на место прибыла вторая группа правоохранителей, которая тоже впоследствии оказалась заблокированной. И сколько еще будет продолжаться это беспрецедентное по своей дерзости содержания журналистов в заложниках - пока неизвестно.

В комментарии podrobnosti.ua Кристина Крышиха сообщила, что у заблокированных журналистов требуют отдать отснянтый материал.