Журналисты издания "Комментарии" пришли к выводу, что депутаты Киевсовета от "Батьківщини" проигнорировали интересы киевлян, отказавшись поддержать решение Киевсовета о возвращении киевлянам горячей воды пишут "Українські новини".

На повестке дня внеочередного заседание Киевсовета был только один вопрос - проект решения, который позволит вернуть киевлянам горячую воду.

По словам заместителя главы Киевской администрации Петра Пантелеева, еще весной речь шла о долге в 5 миллиардов гривен, но путем переговоров с президентом, Кабинетом министров и НАК "Нафтогаз Украины" удалось договорится о том, чтобы сумма долга была уменьшена до 2,6 миллиардов гривен. А на днях бюджетный комитет Верховной Рады принял решение, которое позволит найти средства в Госбюджете для полного погашения этого долга.

Во время обсуждения депутаты несколько раз упоминали, что только это решение позволит вернуть горячую воду в дома киевлян. Мало того - даже в самой "Батьківщине" признали, что от него зависит своевременное начало отопительного сезона.

"Этот проект решения отвечает на один вопрос - как начать отопительный сезон в октябре", - заявил, в частности, депутат фракции "Батьківщина" Валерий Гуманенко.

Но слова депутата разошлись с результатами голосования фракции. За проект решения отдали голоса 76 городских избранников. Фракция "Батьківщина" в полном составе не поддержала решение.

"Комментарии" делают вывод, что депутаты "Батьківщини" проигнорировали интересы киевлян, отказавшись поддержать важный проект решения, который позволит вернуть горячую воду в три тысячи домов столицы.

И если бы не голоса других фракций, то и отопительный сезон мог бы оказаться на грани срыва.

Напомним, "Нафтогаз" требует, чтобы киевская власть признала долги "Киевэнерго". Киевская администрация считает: город не должен платить долги частной компании и за разъяснением этого вопроса обратилась в суд.