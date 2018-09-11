После того, как 11 сентября в Киеве на Большой Васильковской стреляли в девушку, полиция задержала 61-летнюю местную жительницу, которая, как выяснилось, выстрелила из пневматического оружия с балкона своей квартиры по сидевшим во дворе молодым людям.

"В полдень к столичную полицию поступило сообщение, что в больницу доставили 20-летнюю девушку с ранением в руку, предварительно - из пневматического оружия. На место происшествия прибыли экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Свидетели инцидента указали правоохранителям на дом, откуда раздался выстрел", - сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

В квартире пенсионерки изъяли патроны, шарики к пневматической винтовке и помповое ружье. Полицейские пообщались с 61-летней хозяйкой, которая призналась, что это она стреляла из окна своей квартиры.

"По словам задержанной, ей не понравилось поведение молодых людей. Сейчас расследуются причины и мотивы совершенного правонарушения", - рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное производство по статье "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, 11 сентября, в Киеве на Большой Васильковской стреляли в девушку. У пострадавшей ранена рука.