Девушку в центре Киева расстреляла пенсионерка [ Редактировать ]
После того, как 11 сентября в Киеве на Большой Васильковской стреляли в девушку, полиция задержала 61-летнюю местную жительницу, которая, как выяснилось, выстрелила из пневматического оружия с балкона своей квартиры по сидевшим во дворе молодым людям.
"В полдень к столичную полицию поступило сообщение, что в больницу доставили 20-летнюю девушку с ранением в руку, предварительно - из пневматического оружия. На место происшествия прибыли экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Свидетели инцидента указали правоохранителям на дом, откуда раздался выстрел", - сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
В квартире пенсионерки изъяли патроны, шарики к пневматической винтовке и помповое ружье. Полицейские пообщались с 61-летней хозяйкой, которая призналась, что это она стреляла из окна своей квартиры.
"По словам задержанной, ей не понравилось поведение молодых людей. Сейчас расследуются причины и мотивы совершенного правонарушения", - рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное производство по статье "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Напомним, 11 сентября, в Киеве на Большой Васильковской стреляли в девушку. У пострадавшей ранена рука.
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