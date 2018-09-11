Расследование убийства 10-летней киевлянки водителем Hummer завершено [ Редактировать ]
Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении водителя автомобиля Hummer H2, который подозревается в совершении ДТП на бульваре Леси Украинки, в результате которого погибла 10-летняя девочка.
"Вечером 24 июля текущего года водитель автомобиля Hummer, двигаясь по бульвару Леси Украинки, проигнорировал красный сигнал светофора и сбил на регулируемом пешеходном переходе 10-летнюю девочку. От полученных травм ребенок умер в карете скорой медицинской помощи", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.
Действия водителя квалифицированы по уголовной статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть малолетнего потерпевшего и в заведомо оставлении без помощи потерпевшей, которая находилась в опасном для жизни состоянии".
По ходатайству прокуратуры подозреваемый находится под стражей.
Ранее Кирилл Островский, водитель Hummer, насмерть сбившего 10-летнюю девочку в Киеве, частично признал свою вину.
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