В Киеве взорвалась квартира многоэтажки (фото) [ Редактировать ]
11 сентября в Подольском районе Киева на улице Маршала Гречко в многоэтажном доме произошел взрыв, от которого загорелись балконы на двух этажах.
"Взрыв и пожар в квартире в Киеве на Гречко 12, горят два этажа, на месте спасатели и скорые. Жителей эвакуировали", - сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Согласно информации, данные о пострадавших уточняются.
До этого в Киеве взорвали офис адвокатской компании.
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