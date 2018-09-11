11 сентября в Подольском районе Киева на улице Маршала Гречко в многоэтажном доме произошел взрыв, от которого загорелись балконы на двух этажах.

"Взрыв и пожар в квартире в Киеве на Гречко 12, горят два этажа, на месте спасатели и скорые. Жителей эвакуировали", - сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Согласно информации, данные о пострадавших уточняются.

До этого в Киеве взорвали офис адвокатской компании.