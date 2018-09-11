Украинским водителям грозят новым штрафом [ Редактировать ]
Законопроект № 8492 предусматривающий значительное увеличение штрафа за нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами поддержан Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
Предусмотрено увеличение штрафа с 51 гривны до 850 гривен, сообщает "ЮрЛига".
Комитет рекомендовал Верховной Раде принять этот законопроект за основу.
Такое увеличение связано со значительным общественной опасностью и массовым неиспользованием ремней безопасности и мотошлемов водителями и пассажирами.
Как сообщалось, с 27 сентября штрафы за нарушение правил дорожного движения значительно возрастут.
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