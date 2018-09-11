Законопроект № 8492 предусматривающий значительное увеличение штрафа за нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами поддержан Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Предусмотрено увеличение штрафа с 51 гривны до 850 гривен, сообщает "ЮрЛига".

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять этот законопроект за основу.

Такое увеличение связано со значительным общественной опасностью и массовым неиспользованием ремней безопасности и мотошлемов водителями и пассажирами.

Как сообщалось, с 27 сентября штрафы за нарушение правил дорожного движения значительно возрастут.