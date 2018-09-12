Переоценить полезные свойства какао достаточно сложно. Согласно исследованиям, в необжаренном какао содержится 300 важных антиоксидантов. Такой показатель сделал какао одним из самых полезных продуктов в мире. О самых полезных свойствах какао пишет издание Factinteres.

Большое количество антиоксидантов

Как говорилось ранее, в необжаренном какао содержится 300 антиоксидантов, которые благотворно влияют на организм. Несмотря на то, что в процессе обработки какао теряет некоторую часть полезных антиоксидантов, ценность этого продукта остается высокой. Большая часть сохранившихся антиоксидантов являются флавоноидами, которые защищают клетки от свободных радикалов, что замедляет старение организма. В сумме около 10% веса какао приходится именно на полезные антиоксиданты.

Защита от токсинов

Благодаря целому набору сильных антиоксидантов, какао помогает защитить организм от воздействия токсинов. Более того, какао помогает восстановиться, если токсины все же атаковали клетки.

Также некоторые исследования показали, что какао способно противостоять развитию раковых клеток.

Укрепление сердца

В одной чашке какао содержится достаточное количество флавоноидов, чтобы оказать помощь сердечно-сосудистой системе. Употребление какао снижает артериальное давление и уровень «плохого» холестерина, что уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Снижается кровяное давление

Одной из главных причин появления болезней сердца связано с повышением кровяного давления. Снижая этот показатель, вы обезопасите себя от серьезных болезней сердца. Плюс ко всему, какао оказывает укрепляющее действие на стенки сосудов.

Нет тяги к сладкому

Многие диетологи знают, что аромат какао отбивает желание полакомиться чем-то сладким. Это объясняется тем, что аромат какао достаточно насыщенный, что позволяет организму удовлетвориться. Примерно таким же свойством обладает и шоколад. Потянуло на сладкое? Попробуйте вдохнуть аромат пачки с какао.

Улучшается состояние кожи

Регулярное потребление какао идет на пользу улучшению состояния кожи. Это можно объяснить тем, что в какао содержится эпикатехин, который улучшает приток крови к кожи. Таким образом, кожа насыщается необходимыми веществами и кислородом, что и улучшает ее состояние.

Улучшается настроение

Большое количество флавоноидов оказывает благотворное влияние на химические процессы в головном мозге. Благодаря этому повышается уровень серотонина и эндорфина, которые и отвечают за хорошее настроение. Поэтому при плохом настроении мы рекомендуем выпить чашечку какао.

Защита от диабета

Употребляя какао, у человека повышается чувствительность к инсулину. Это означает, что употребление какао позволяет человеку защитить себя от возникновения диабета.

Лечение кашля

Многие исследования показали, что теобромин, содержащийся в какао, благотворно влияет на устранение кашля. Причем воздействие теобромина оценивалось гораздо выше, чем воздействие кодеина и других препаратов из аптеки. Плюс ко всему, какао помогает в лечение застарелого кашля.

Нормализуется метаболизм

В 2009 году швейцарские ученые исследовали воздействие какао на организм человека и пришли к выводу, что регулярное употребление какао позволяет нормализовать метаболизм. Это объясняется тем, что флавоноиды какао ускоряют обмен веществ и улучшают микрофлору кишечника. Однако такое действие наблюдается лишь при регулярном употреблении какао.

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