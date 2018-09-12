11 сентября, вступил в силу Приказ МВД Украины про срочные запрещающее предписаний в ситуациях домашнего насилия.

Как отмечает уполномоченная по гендерной политике, срочное запрещающее предписание выносится обидчику полицейскими в случае существования непосредственной угрозы жизни или здоровью пострадавшего лица с целью немедленного прекращения домашнего насилия.

"Предписание выносится по заявлению пострадавшего лица, а также по собственной инициативе работника уполномоченного подразделения полиции по результатам оценки рисков. При решении вопроса о вынесении предписания приоритет отдается безопасности пострадавшего лица. Указанное требование распространяется также на место совместного проживания (пребывания) пострадавшего лица и обидчика независимо от их имущественных прав на соответствующее жилое помещение", - уточнила она.

Предписание может содержать следующие мероприятия:

обязательства покинуть место жительства (пребывания) пострадавшего лица;

запрет на вход и пребывание в месте жительства (нахождения) пострадавшего лица;

запрет любым способом контактировать с пострадавшей лицом.

Также заместитель министра МВД Татьяна Ковальчук в Fаcebook уточнила, что принятый документ является важным в свете изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины, что будут действовать уже в начале 2019 и облегчит реализацию положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

"С сегодняшнего дня правоохранители, которые приезжают на вызов совершения домашнего насилия, смогут позаботиться о безопасности жертвы, сразу выписав обидчику срочное предписание. Такое предписание накладывает на правонарушителя обязательства покинуть место жительства (пребывания) пострадавшего лица; содержать запрет на вход и пребывание в этом месте; а также запрещает обидчику любым способом контактировать с пострадавшим лицом", -написала Ковальчук.

По ее словам, законодательные новации позволят устранить угрозы жизни или здоровью пострадавшего лица, полностью обезопасив жертву от агрессора.

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