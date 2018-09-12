За домашнее насилия полиция будет выселять из квартиры [ Редактировать ]
11 сентября, вступил в силу Приказ МВД Украины про срочные запрещающее предписаний в ситуациях домашнего насилия.
Как отмечает уполномоченная по гендерной политике, срочное запрещающее предписание выносится обидчику полицейскими в случае существования непосредственной угрозы жизни или здоровью пострадавшего лица с целью немедленного прекращения домашнего насилия.
"Предписание выносится по заявлению пострадавшего лица, а также по собственной инициативе работника уполномоченного подразделения полиции по результатам оценки рисков. При решении вопроса о вынесении предписания приоритет отдается безопасности пострадавшего лица. Указанное требование распространяется также на место совместного проживания (пребывания) пострадавшего лица и обидчика независимо от их имущественных прав на соответствующее жилое помещение", - уточнила она.
Предписание может содержать следующие мероприятия:
- обязательства покинуть место жительства (пребывания) пострадавшего лица;
- запрет на вход и пребывание в месте жительства (нахождения) пострадавшего лица;
- запрет любым способом контактировать с пострадавшей лицом.
Также заместитель министра МВД Татьяна Ковальчук в Fаcebook уточнила, что принятый документ является важным в свете изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины, что будут действовать уже в начале 2019 и облегчит реализацию положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.
"С сегодняшнего дня правоохранители, которые приезжают на вызов совершения домашнего насилия, смогут позаботиться о безопасности жертвы, сразу выписав обидчику срочное предписание. Такое предписание накладывает на правонарушителя обязательства покинуть место жительства (пребывания) пострадавшего лица; содержать запрет на вход и пребывание в этом месте; а также запрещает обидчику любым способом контактировать с пострадавшим лицом", -написала Ковальчук.
По ее словам, законодательные новации позволят устранить угрозы жизни или здоровью пострадавшего лица, полностью обезопасив жертву от агрессора.
Ранее мы сообщали о том, что киевлянин избил жену и взял в заложники собственных детей.
по теме
Погода в Украине: страну накроют дожди с грозами
Погода в Украине 11 сентября будет довольно контрастной - в центральных и южных регионах возможны грозы, в большинстве восточных - дожди, на западе существенных осадков не ожидается
Украинский самолет-гигант "Мрия" установил невероятный рекорд (фото)
Украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрия" установил новый впечатляющий рекорд
Погода на неделю: когда в страну вернется тепло
На этой неделе в Украине пройдут дожди, с середины недели начнется потепление
В Украине сократят рабочий день: кого коснется
Нововведения уже поддержал Кабинет министров, а следующий шаг - за Верховной Радой
10 сентября: какой сегодня праздник
10 сентября - 253-й день года (254-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 112 дней