В американском городе Норт-Лас-Вегас (штат Невада) на территории школы произошла стрельба, в результате чего погиб один человек, сообщает Las Vegas Review-Journal.

Со слов начальника городской полиции Джастина Робертса, погибшим стал 18-летний мужчина, но Робертс не смог ответить на вопрос является ли погибший учеником в данном заведении.

Сообщается, что стрельба произошла около бейсбольного поля. Медики госпитализировали с места происшествия раненого мужчину, но позже он умер в больнице.

Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. Их разыскивает полиция (был это один человек, или их было несколько в полиции не уточнили).

Как отмечается, правоохранители обнаружили на месте происшествия оружие, из которого предположительно был убит мужчина. Тип оружия не указывается. Ведется расследование.

Напомним, что также в центре Киева прогремела стрельба.