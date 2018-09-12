В американской школе прогремела стрельба, есть погибший [ Редактировать ]
В американском городе Норт-Лас-Вегас (штат Невада) на территории школы произошла стрельба, в результате чего погиб один человек, сообщает Las Vegas Review-Journal.
Со слов начальника городской полиции Джастина Робертса, погибшим стал 18-летний мужчина, но Робертс не смог ответить на вопрос является ли погибший учеником в данном заведении.
Сообщается, что стрельба произошла около бейсбольного поля. Медики госпитализировали с места происшествия раненого мужчину, но позже он умер в больнице.
Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. Их разыскивает полиция (был это один человек, или их было несколько в полиции не уточнили).
Как отмечается, правоохранители обнаружили на месте происшествия оружие, из которого предположительно был убит мужчина. Тип оружия не указывается. Ведется расследование.
Напомним, что также в центре Киева прогремела стрельба.
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