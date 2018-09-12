12 сентября - 255-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 110 дней.

День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций

День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций - один из международных дней ООН, который отмечается ежегодно 12 сентября. В этот день в 1978 году в столице Аргентины, городе Буэнос-Айресе, делегации 138 государств приняли План действий по развитию и осуществлению технического сотрудничества между развивающимися странами.

Термин "сотрудничество Юг-Юг" относится к обмену знаниями, технологиями и ресурсами между странами глобального Юга, то есть развивающимися странами Африки, Латинской Америки и Азии. Сотрудничество Юг-Юг является одним из важных элементов международного сотрудничества в целях развития и открывает перед развивающимися странами и странами с переходной экономикой реальные возможности по обеспечению на основе индивидуальных и коллективных усилий поступательного экономического роста и устойчивого развития.

Именины 12 сентября

Александр, Алексей, Ангелина, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елезавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Корнилий, Леонид, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Семен, Степан, Федор.

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