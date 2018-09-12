У Польщі сталася ДТП з українцями, загинула людина [ Редактировать ]
У польському місті Томашів сталася ДТП з українцями. Два легковики зіткнулися на трасі близько другої ночі за місцевим часом. В обох були лише наші співвітчизники.
Там загинула 19-річна дівчина, шестеро людей - травмувалися.
Дорогу на кілька годин перекрили. Причини аварії з'ясовує поліція.
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