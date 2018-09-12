На пункте пропуска Краковец немец пытался прорваться из Польши в Украину

Прорыв на границе. На пункте пропуска Краковец немец пытался прорваться из Польши в Украину. Это произошло утром. Машина со швейцарскими номерами на скорости влетела на КПП с польской стороны, снесла шлагбаум и помчалась дальше - на территорию Украины