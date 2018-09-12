Під окупованою Горлівкою опорні пункти військовосужбовців атакували тричі [ Редактировать ]
На ворожі обстріли українські військові відповідають прицільним вогнем. Під окупованою Горлівкою з початку тижня опорні пункти армійців противник атакував тричі. Один із боїв зав'язався, коли на передову приїхала наша знімальна група. Репортаж з фронту Геннадія Вівденка.
Куля противника влучила в бліндаж. Там були бійці. Слава Богу, ніхто не постраждав. Однак бліндаж так і не змогли загасити вже протягом доби.
Це був рикошет запалювальної кулі великого калібру. Наші воїни вилили на укриття понад півтонни води - не допомогло.
"Теперь уже не жилой блиндаж. Ну ничего, отстроимся. Все будет хорошо".
За військовим водієм Віталієм ворог уже влаштував справжнє полювання. Його робота безцінна для оборони української позиції. Щодня боєць має вчасно підвозити боєкомплект, будматеріали, провізію.
"Не дают работать, только выезжаем - пытаются прострелить. Наглядное пособие - вот посмотрите с СВД стреляли по углу. Отъехал 400-300 метров, приход раз, два с этой стороны кабины. Граната так получилось, что она разорвалась метров 20-25", - розповідає Віталій, військовослужбовець ЗСУ.
У його "Уралі" вже з десяток влучань з різноманітних видів ворожої зброї.
"Машина одна, ребят много. Надо обеспечить всех. Честно откровенно скажу, за себя не волнуюсь, волнуюсь за ребят за всех", - говорить Віталій, військовослужбовець ЗСУ.
Тут не було ані дня перемир'я. Під окупованою Горлівкою точаться цілодобові бої.
"Там у них произошла ротация. Первые дни било по рации такие голоса как якуты, что-то такое. Меняются люди, сразу начинается другая обстановка, обстрелы, проверка, пристрелка", - говорить Олег, військовослужбовець ЗСУ.
Вогонь противника нарощується щохвилини. Час - близько першої години дня. Бійці жартують, представники ОБСЄ саме поїхали з передової обідати.
"- Это что?
- Это работа АГС. Они делают пристрелку, как любой отряд заходит начинают отрабатывать".
Великокаліберні кулі вже щільно летять просто над нами. У повітрі звуки крайньої небезпеки".
"С той стороны, да с той стороны. Звук пули над головой. Пуля разрывная".
Ворожі обстріли стають уже нестерпним. Наказ командування - придушити противника у відповідь.
Залишати позицію нашій знімальній доводиться під щільним вогнем противника.
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