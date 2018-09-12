Індія потерпає від потужних повеней [ Редактировать ]
Індія потерпає від потужних повеней. Зливи накрили північ країни, як наслідок - підтоплені вулиці та головні автомагістралі.
Повністю під водою опинився і храм, до якого приходили паломники. Місцеві жителі змушені покинути свої домівки, для них розгорнули пункти надання першої медичної допомоги.
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