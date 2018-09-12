На Харківщині група рейдерів намагалась захопити елеватор. Чоловіки зі зброєю, у балаклавах і бронежилетах, у спортивному та камуфляжному одязі напередодні наскочили на територію зерносховища у Зміївському районі, повідомили у поліції.

Сталися бійка і стрілянина - постраждали семеро людей, серед них і поліцейський. На місце терміново прибули керівництво обласної Нацполіції та кілька батальйонів спецпризначенців.

Із рейдерами тривалий час вели перемовини. Вже надвечір силовики затримали близько 50 осіб, усіх доправили до поліції для з'ясування обставин. Поки що порушили кримінальне провадження за статтею "хуліганство".