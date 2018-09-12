На Харківщині група рейдерів намагалась захопити елеватор [ Редактировать ]
На Харківщині група рейдерів намагалась захопити елеватор. Чоловіки зі зброєю, у балаклавах і бронежилетах, у спортивному та камуфляжному одязі напередодні наскочили на територію зерносховища у Зміївському районі, повідомили у поліції.
Сталися бійка і стрілянина - постраждали семеро людей, серед них і поліцейський. На місце терміново прибули керівництво обласної Нацполіції та кілька батальйонів спецпризначенців.
Із рейдерами тривалий час вели перемовини. Вже надвечір силовики затримали близько 50 осіб, усіх доправили до поліції для з'ясування обставин. Поки що порушили кримінальне провадження за статтею "хуліганство".
по теме
Стрельба в центре Киева: полиция задержала стрелка
Полиции удалось найти стрелка, который сегодня днем ранил девушку в центре Киева. Свидетели запомнили, из какого окна прозвучал выстрел. Когда правоохранители пришли с обыском, оказалось, что оружием воспользовалась 60-летняя бабушка
Стрельба в мэрии Харькова: раненный охранник пришел в сознание
Охранник Харьковского горсовета, который был ранен во время стрельбы 20 августа, пришел в сознание
В Харькове подстрелили прохожего: введен план "Гром"
В воскресенье, 26 августа, в Харькове, вблизи площади Героев Небесной Сотни, произошла стрельба
Стрілянина у США: загинув хлопець
Стрілянина в школі американського міста Норт-Лас-Вегас. Загинув 18-річний хлопець. Невідомий відкрив вогонь напередодні вдень поблизу бейсбольного майданчика. Правоохоронці обшукали усі кабінети в школі. Знайшли зброю, з якої стріляли, однак нікого не затримали
В американской школе прогремела стрельба, есть погибший
В американском городе Норт-Лас-Вегас (штат Невада) на территории школы произошла стрельба, в результате чего погиб один человек
Смертельное ДТП в Харькове: в деле пропал свидетель
В деле о харьковском ДТП, в котором погибли шесть человек, пропал свидетель. Врач-нарколог, которая осматривала главную подозреваемую Елену Зайцеву и писала заключение о ее состоянии после аварии, попросту исчезла. Не явилась и на сегодняшнее заседание суда