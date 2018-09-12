"Розумну тростину" винайшли єгипетські школярі. Завдяки їй люди з вадами зору зможуть легше орієнтуватися на вулиці. Чим іще особливий пристрій дивимося далі.

Двоє хлопців щойно перейшли до середньої школи, а вже встигли завоювати прихильність друзів та вчителів. Усе завдяки "розумній тростині", яку вони винайшли спеціально для міжнародного конкурсу інноваційних технологій. За розміром і формою схожа на звичайну, палиця включає в себе програмне забезпечення, яке попереджає користувача про перешкоди на шляху.

"Особливості цієї палиці унікальні. Вона оснащена системою GPS, а також має датчики, які можуть обертатися на 180 градусів у всіх напрямках", - розповідає Зіяд Отман, співвинахідник "розумної тростини".

Датчики, встановлені в нижній частині тростини, дозволяють користувачеві рухатися вулицею більш безпечно та незалежно. Якщо перед людиною постане перешкода, їй одразу ж надійде голосовий сигнал із вказівкою, де саме розташований об'єкт. Окрім цього, через систему відстежування незрячі зможуть під'єднуватися до рідних, аби надсилати свої координати. Чи навіть просто зв'язатися зі своїм опікуном, натиснувши спеціальну кнопку.

"Навігатор надає змогу родині або опікунам відстежувати користувача за допомогою мобільного додатка. А ще - на тростині є спеціальні кнопки, завдяки яким незрячі можуть телефонувати своїм близьким", - говорить Ахмед Набіль, співвинахідник "розумної тростини".

Винахідники "розумної тростини" планують уже до кінця року поліпшити та мінімізувати дизайн, адже нині винахід громіздкий і має безліч відкритих дротів, які можуть більше нашкодити, аніж допомогти. Сподіваються, така палиця полегшить життя людям з вадами зору, адже повністю незрячих у світі сьогодні налічується майже 250 мільйонів.