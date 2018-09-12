Существуют шесть зодиакальных пар, которые, как считают астрологи, наиболее противоположные среди всех. Между такими знаками союз невозможен по причине разных темпераментов, отсутствия общих интересов и не совпадающих жизненных взглядов. Психология отношений между мужчиной и женщиной во многом подтверждает этот факт.

Весы и Рак

Чувствительный Рак и его стремление к спокойной жизни будут травмированы общительными Весами, которые непостоянны и чрезмерно любят шумные компании. Воздушный знак стремится к поступкам, выходящим за нормы, и в этом их никогда не поймут Раки, любящие последовательность и стабильность. Раку будет не хватать внимания Весов, но подчинить своим желаниям эту стихию воздуха не получится. Стихия воздуха и воды никак не смогут повлиять друг на друга. Но если уж чувства будут настолько сильными, что жизнь порознь не представляется возможной, то необходимо научиться каждому знаку в чем-либо уступать своей половинке.

Водолей и Рыбы

Эти знаки никогда не найдут общий язык. Рыбы-эгоисты не переживут отсутствие внимания от уверенного в себе Водолея. Жизнерадостные и позитивные Водолеи ветрены и непостоянны, в то же время очень ревнивы, чем и задевают обидчивых Рыб.

Стрелец и Скорпион

Эти знаки слишком разные для совместной жизни, у них два разных мира, которые абсолютно не сопоставимы. Скорпион, который четко знает свои цели, отстаивает собственный интерес, но не может удержать ветреного Стрельца, который не думает о завтрашнем дне. Это делает Скорпиона раздражительным и агрессивным, потому что он ищет надежность и уверенность в своей второй половине. Скорпион хочет любовной верности и страсти, но любящий свободу Стрелец никогда этого не даст.

Близнецы и Козерог

Рассудительный Козерог не поймет взбалмошного Близнеца, который руководствуется не разумом, а эмоциями. Такое поведение будет расценено как ветреное. Консерватизм и легкомысленность не смогут сосуществовать вместе.

Лев и Дева

Полностью противоположные друг другу знаки. Повелевающий Лев не подчинит себе равнодушную Деву. Лев, не терпящий критики к собственным поступкам, не уживется с Девой, которая осуждает чужие ошибки и любит поучать. Дотошность и скрупулезность Девы не станет понятной для Льва, который стремится получить все сразу. Деву, которая ведет счет всем средствам, шокирует излишняя щедрость Льва.

Телец и Овен

Огромное упрямство Овна не будет чувствовать поддержку в свою сторону от стабильного и не ищущего перемен Тельца. Тельцу нужна чувственная и эмоциональная жизнь в окружении обеспеченности и спокойствия. А холодный на эмоции Овен нуждается в событийной и разносторонней жизни. Он заскучает с Тельцом. Психология отношений мужчины и женщины также предупреждает, что Овен найдет развлечения на стороне.

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