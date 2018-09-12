В числе приоритетных законопроектов правительства названы усиление ответственности чиновников из проверяющих органов, создание Службы финансовых расследований (СФР), регулирование электронных денег, легализация рынка металлолома, создание единого счета для уплаты налогов и закон о концессиях.

Это следует из презентации правительства на Форуме "Полная мобилизация: совместный план действий", часть которой обнародовал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в своем Facebook, передает БизнесЦензор.

В частности, в презентации перечислены ТОП-35 законопроектов, которые Кабмин Владимира Гройсмана считает первоочередными для экономического роста в стране.

Как сообщалось, создание аналитического органа, который должен заменить подразделения по борьбе с экономическими преступлениями в Генпрокуратуре, СБУ и МВД, а также Налоговую милицию, обсуждается с 2016 года.

Правительство выступает за создание Службы финансовой разведки (СФР), которая должна подчиняться Кабмину. Президент и его окружение настаивает на создании Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ), которое будет подчиняться президенту и парламенту.

Проект закона "О детенизации рынка металлургического сырья" предусматривает отменуразделения лома на промышленный и бытовой.

Кроме того, документ упрощает требования к заготовке без переработки, разрешает расчеты за лом наличными и устраняет правовую коллизию, ставящую всех заготовителей лома вне закона.

Проект закона "О концессиях" был проголосован в первом чтении 3 апреля 2018 года. Документом предусмотрено четкое разграничение регулирования концессии и других форм осуществления государственно-частного партнерства, устанавливается процедура выбора концессионера, и дополнительные гарантии для концессионеров.