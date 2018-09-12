Среди приоритетных законопроектов Кабмина – Служба финрасследований, легализация лома и закон о концессиях [ Редактировать ]
В числе приоритетных законопроектов правительства названы усиление ответственности чиновников из проверяющих органов, создание Службы финансовых расследований (СФР), регулирование электронных денег, легализация рынка металлолома, создание единого счета для уплаты налогов и закон о концессиях.
Это следует из презентации правительства на Форуме "Полная мобилизация: совместный план действий", часть которой обнародовал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в своем Facebook, передает БизнесЦензор.
В частности, в презентации перечислены ТОП-35 законопроектов, которые Кабмин Владимира Гройсмана считает первоочередными для экономического роста в стране.
Как сообщалось, создание аналитического органа, который должен заменить подразделения по борьбе с экономическими преступлениями в Генпрокуратуре, СБУ и МВД, а также Налоговую милицию, обсуждается с 2016 года.
Правительство выступает за создание Службы финансовой разведки (СФР), которая должна подчиняться Кабмину. Президент и его окружение настаивает на создании Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ), которое будет подчиняться президенту и парламенту.
Проект закона "О детенизации рынка металлургического сырья" предусматривает отменуразделения лома на промышленный и бытовой.
Кроме того, документ упрощает требования к заготовке без переработки, разрешает расчеты за лом наличными и устраняет правовую коллизию, ставящую всех заготовителей лома вне закона.
Проект закона "О концессиях" был проголосован в первом чтении 3 апреля 2018 года. Документом предусмотрено четкое разграничение регулирования концессии и других форм осуществления государственно-частного партнерства, устанавливается процедура выбора концессионера, и дополнительные гарантии для концессионеров.
по теме
Гройсман призвал легализировать нелегальное трудоустройство
Всем выйти из тени. Как Кабмин будет отлавливать зарплаты в конвертах и что грозит тем, кто не захочет по-хорошему?
Равенство в армии: какие сюрпризы ждать украинкам от нового закона
Верховная Рада приняла законопроект о гендерном равенстве в армии. Женщинам якобы дали права, которых у них ранее не было. Но так ли это?
В Украине введут огромные штрафы за продажу пива и сигарет
В Украине запрет на продажу сигарет и алкоголя несовершеннолетним лицам действует не эффективно
Выборы в ОТГ: Порошенко призвал избрать новый состав ЦИК
Президент Украины Петр Порошенко настаивает - в 127 территориальных громадах выборы должны пройти как можно скорее
Кто задерживает выплаты родственникам украинских политзаключенных?
Уже 8 месяцев не разблокированы выплаты родственникам политзаключенных - Ирина Геращенко называет все это искусственными препятствиями