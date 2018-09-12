Термінової операції потребує шестирічний Іванко з Дніпра. У хлопчика - злоякісне захворювання лімфоїдної тканини. Йому вже робили численні операції, та за кілька місяців недуга знову повернулася, зі страшними наслідками. Тепер дитину погодилися взяти на лікування медики з Білорусі. Втім, необхідна сума для родини непідйомна.

Діагноз лімфо-гранулематозу лікарі встановили Іванкові рік тому. У свої 6 маленький герой уже пережив три операції в Туреччині і ще три в Україні. Лікарі видалили хлопчикові уражені лімфовузли на передпліччі, ключиці та шиї. Попри це, хвороба не відступила. Новоутворення продовжували з'являтися, нині - уражені легені. Мама Вані каже, після такого тривалого лікування син тепер боїться медиків, але водночас розуміє - зараз без цього не обійтися.

"Он и привык, и в то же время боится. Вот анализы, уколы, когда делают, его держат несколько врачей. Он плачет, кричит, потому что больно, но он понимает, что мы едем в Киев в больницу, понимает, что у него операции, что предстоит", - розповідає Валерія Сидорова, мама Івана.

Спочатку перенесені операції дали позитивний результат. Однак він тримався недовго.

"Врачи не могут понять почему ему резко стало плохо. Удалили жевательные зубы, которые выпадают в 11 лет. Потому что нас бы не взяли на операцию, инфекция может пойти. Ну и потому что начала гнить десна. Прошли мы три операции в Турции, в Стамбуле в лефгоспитале, 3 операции в Киеве. Дважды у нас отказывали ножки. На данный момент пошли ухудшения на глазки, опять выросли опухоли. Были остановка дыхания из-за астмы, из-за очень многих наркозов", - говорить Валерія Сидорова, мама Івана.

Нині і без того виснажений організм хлопчика потребує подальшого лікування. Попереду чергова операція. Зробити її можуть лише за кордоном.

"Были гистологии. Потому что были удаления лимфы на предплечьях. Была прооперирована ключица, была прооперирована шея, а сейчас нам нужна операция на легких. Сегодня мы сдали очень много анализов, прошли уколи. У нас увеличены внутренние органы, селезенка, печень. Сейчас нам гарантий 100-процентных никто не дает, но не воспользоваться таким шансом мы не можем", - говорить Валерія Сидорова, мама Івана.

Ціна шансу на життя - 20 тисяч доларів. Але таких коштів у родини немає. Тому батьки звертаються по допомогу до всіх небайдужих. І вірять, що їхній син таки переможе хворобу і житиме повноцінним життям. Адже в нього вже є важлива мрія.

"Работать кем ты хочешь, когда вырастешь? - На букву в. - Военным?".

Допомогти маленькому Іванкові можете й Ви. Реквізити банківської картки мами хлопчика та контактні номери телефонів Ви зараз бачите на екрані. Більше інформації можна знайти на нашому сайті Podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо".

Карта ПриватБанку

5168 7573 4285 4140

Сидорова Валерія Олегівна

Телефон мами (096) 345 75 76