Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предостерег участников конфликта в Сирии от широкомасштабного наступления в провинции Идлиб на севере страны.

"Сражение в Идлибе приведет к гуманитарной катастрофе, беспрецедентной даже для кровопролитного сирийского конфликта", - заявил Гутерриш на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 11 сентября.

Дипломат призвал Россию, Иран и Турцию, по чьей совместной договоренности Идлиб и ряд других регионов Сирии были объявлены зонами деэскалации, "не жалеть усилий" для защиты мирного населения.

"Обеспечьте безопасность больниц и других учреждений, удовлетворяющих базовые потребности, а также соблюдение международного гуманитарного права", - обратился Гутерриш ко всем задействованным в конфликте сторонам, в частности Москве, Тегерану и Анкаре. Борьба с терроризмом не освобождает от соблюдения базовых обязательств, взятых в рамках международного права, подчеркнул генсек ООН.

У конфликта в Сирии может быть только политическое решение, заявил дипломат, призвав срочно добиться прогресса в Женевском процессе мирного урегулирования.

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