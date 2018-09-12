ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", входящее в азотный бизнес Group DF, временно приостановило выпуск азотных удобрений. Остановка производства связана с выполнением производственного плана и накоплением на складах достаточного количества продукции, необходимого для проведения сезонных сельскохозяйственных работ.

"Предприятие полностью выполнило производственный план и выработало необходимые объемы продукции. На сегодняшний день все складские помещения завода затоварены. Произведенной продукции, которая есть в наличии, полностью достаточно, чтобы в полном объеме покрыть существующий спрос со стороны украинских аграриев. Мы четко ориентированы на потребность внутреннего рынка, поэтому по мере роста платежеспособного спроса предприятие будет запущено и выпуск продукции будет возобновлен в кратчайшие сроки", – прокомментировал приостановку производства Леонид Бугаев, Председатель Правления ЧАО "Северодонецкое объединение Азот".

По словам Леонида Бугаева, с июня 2018 года тремя азотными предприятиями Group DF уже выпущено более 500 тысяч тонн азотных удобрений.

"Мы обратились в Министерство аграрной политики с просьбой озвучить недостающую потребность в азотных удобрениях для проведения осенней посевной в целях планирования технологических остановок наших предприятий для подготовки к зимнему периоду. Пока что никакого ответа мы не получили, но мощностей двух остальных работающих азотных предприятий Group DF вполне достаточно для покрытия остатков потребностей на осеннюю посевную", – добавил Леонид Бугаев.

Во время остановки на предприятии будут проведены необходимые мероприятия по осуществлению технологической подготовки предприятия к зимнему периоду согласно регламентных работ.

Напомним, Северодонецкий "Азот" является одним из трех работающих предприятий по производству азотных удобрений в Украине, входящих в химический бизнес Group DF. Кроме Северодонецкого "Азота", на сегодняшний день производство азотных удобрений осуществляется на Черкасском "Азоте" и "Ривнеазоте"