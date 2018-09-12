На дне Тихого океана в Атакамском желобе на западном береге Южной Америке ученые нашли три новых вида глубоководных жителей, об этом сообщает Daily Mail.

Группа из 40 ученых из 17 стран обнаружили данную находку. Морских жителей отнесли к семейству липаровых – морским слизням. Временно обитателей моря назвали розовый, синий и фиолетовый.

Ученые прибегли к использованию глубоководных камер-ловушек, которые погрузили на глубину 7,5 тысяч метров.

Обнаруженные создания отучаются от жителей верхних водных слоев. У них нет больших зубов и чешуи, а также они полупрозрачные.

Если поднять рыб на поверхность они сильно нагреются и растают, отмечают ученые. Специалисты поймали только один экземпляр, который тщательно исследуют.

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